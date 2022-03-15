Суркіс: Росія здійснює безпричинну й жорстоку військову агресію проти України

За його словами, з перших днів війни клуб зайнявся вирішенням гуманітарних питань - евакуація жінок і дітей, вихованців ДЮФШ імені Лобановського, фінансування лікарень і дитячих будинків у Києві.

"Наш клуб надає постійну фінансову допомогу для купівлі медикаментів, проведення операцій, як постраждалим цивільним особам, так і військовослужбовцям. Ми продовжимо це робити і будемо фінансувати гуманітарні програми підтримки українців. В цьому випадку мене взагалі не цікавить питання фінансів, а тільки питання перемоги України і збереження життів наших співвітчизників", - зазначив він.

Що стосується публічної позиції клубу, то ФК "Динамо" на своїх сторінках в соціальних мережах регулярно висвітлює ситуацію про те, що відбувається в Україні.

"Що стосується моєї особистої позиції, то я віддаю перевагу поменше говорити, а більше робити. Але якщо треба при цьому ще й говорити, то немає проблем: наш сусід, Російська Федерація, здійснив безпричинну, жорстоку військову агресію проти України. Йде знищення мирного населення, інфраструктури та наших військових. Зараз вся наша країна - це герої! Ті, хто на передовій - показують приклад мужності і стійкості, тисячі волонтерів рятують дітей і забезпечують тил, бізнес допомагає у фінансуванні армії і забезпечення біженців. Мужність наших військових вже увійшла у світову історію, на керівництво України зараз рівняються лідери цивілізованих країн", - заявив Суркіс.

Він також додав, що вірить у перемогу України, і в те, що все скоро закінчиться на користь нашої країни, настане мир і спокій.

"Інфраструктурні об'єкти можна відбудувати, а ось людські життя вже не повернути. Тому ми допомагали і будемо допомагати всім, чим можемо, щоб діти і поранені отримали всю необхідну допомогу", - резюмував президент "Динамо".