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Суркис: Россия осуществляет беспричинную и жестокую военную агрессию против Украины

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 17:06
Суркис: Россия осуществляет беспричинную и жестокую военную агрессию против Украины Фото: Игорь Суркис (dynamo.kiev.ua)
Автор: Артем Горовенко

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о своей личной позиции и позиции клуба в отношении российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Динамо".

По его словам, с первых дней войны клуб занялся решением гуманитарных вопросов - эвакуация женщин и детей, воспитанников ДЮФШ имени Лобановского, финансирование больниц и детских домов в Киеве.

"Наш клуб оказывает постоянную финансовую помощь для покупки медикаментов, проведения операций, как пострадавшим гражданским лицам, так и военнослужащим. Мы продолжим это делать и будем финансировать гуманитарные программы поддержки украинцев. В данном случае меня вообще не интересует вопрос финансов, а только вопрос победы Украины и сохранения жизней наших соотечественников", - отметил он.

Что касается публичной позиции клуба, то ФК "Динамо" на своих страницах в социальных сетях регулярно освещает ситуацию о происходящем в Украине.

"Что касается моей личной позиции, то я предпочитаю поменьше говорить, а больше делать. Но если надо при этом еще и говорить, то нет проблем: наш сосед, Российская Федерация, осуществил беспричинную, жестокую военную агрессию против Украины. Идет уничтожение мирного населения, инфраструктуры и наших военных. Сейчас вся наша страна - это герои! Те, кто на передовой - показывают пример мужества и стойкости, тысячи волонтеров спасают детей и обеспечивают тыл, бизнес помогает в финансировании армии и обеспечения беженцев. Мужество наших военных уже вошло в мировую историю, на руководство Украины сейчас равняются лидеры цивилизованных стран", - заявил Суркис.

Он также добавил, что верит в победу Украины, и в то, что все скоро закончится в пользу нашей страны, наступит мир и спокойствие.

"Инфраструктурные объекты можно отстроить, а вот человеческие жизни уже не вернуть. Поэтому мы помогали и будем помогать всем, чем можем, чтобы дети и раненые получили всю необходимую помощь", - резюмировал президент "Динамо".

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Динамо Игорь Суркис
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