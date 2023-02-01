В МОК заявили, что будут придерживаться санкций в отношении спортсменов из России и Беларуси

В Международном олимпийском комитете заявили, что будут придерживаться санкций против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в декабре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОК в Twitter .

МОК опубликовал это заявление в ответ на слова президента НОК России Станислава Познякова о том, что россияне должны участвовать в Олимпиаде-2024 наравне со всеми.

"Санкции против России и Беларуси, а также их правительств не подлежат обсуждению. Они были единогласно утверждены недавним Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года", - подчеркнули в организации.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвалдопустить представителей РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Кроме того, президент МОК Томас Бах заявил , что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться. Президент Франции Эммануэль Макрон также считает, что россияне и белорусы примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике позицию Международного олимпийского комитета , который хочет допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. "МОК готов топтать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне", – написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха посетить Бахмут , чтобы тот убедился, что "любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью".

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Международный олимпийский комитет своим призывом вернуть представителей РФ и Беларуси на Олимпиаду предлагает миру пропагандировать насилие, массовые убийства и разрушения .

В ответ Международный олимпийский комитет отверг резкую критику со стороны Украины и ряда других стран, обвинивших его в пропаганде войны после того, как орган заявил, что россиянам может быть предоставлена возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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