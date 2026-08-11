Спутник показал последствия удара по складу Wildberries в Воронеже

В результате атаки беспилотников на склад российского маркетплейса Wildberries в Воронеже выгорело около 70 тысяч квадратных метров площади

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу " Радио Свобода ".

На спутниковых снимках зафиксированы масштабные последствия удара, произошедшего 11 августа. Пожар, возникший после попадания дрона, охватил значительную часть логистического комплекса.

Несмотря на значительную площадь пожарища, в пресс-службе компании утверждают, что "товары преимущественно не пострадали".

Отмечается, что этот логистический центр в Воронеже уже становился целью атак. В частности, склад получил попадание 23 июля, однако тогда повреждения были незначительными.

Напомним, в ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области вспыхнул логистический комплекс Wildberries. Местные жители сообщали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию сотрудников.

Ранее сообщалось об ударе по складу Wildberries в Екатеринбурге, расположенном более чем в 1700 км от границы с Украиной.

Отметим, последствия атак уже отражаются на работе маркетплейса и экономике РФ. Восстановление объектов Wildberries может обойтись России в четверть годового дефицита бюджета.

В то же время из-за оттока продавцов оборот маркетплейса уже сократился примерно на четверть.