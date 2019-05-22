Супрун в Женеві закликала ООН виключити Росію з Радбезу

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала ООН виключити Росію з Ради безпеки організації. Як інформує РБК-Україна, про це вона сказала під час виступу на 72 сесії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві, повідомляється на сайті МОЗ.

Вона зазначила просування реформи системи охорони здоров'я в Україні, яка відбулася на тлі п'ятирічної агресії з боку Російської Федерації. Супрун підкреслила, що РФ весь цей час продовжує порушувати міжнародне право і права людини.

"ООН не повинна терпіти присутність Російської Федерації в Раді безпеки, поки та не повернеться до системи міжнародного права", - заявила Супрун.

Вона зазначила, що Росія не може бути в Радбезі, поки вона не виведе свої війська з території Донбасу і Криму, доки вона не звільнить військовополонених та політв'язнів.

Супрун також закликала ВООЗ та інші міжнародні організації відмовитися від російського фінансування, "щоб не стати заручниками Кремля". Вона також зазначила, що необхідно зберегти й розширити санкції проти Росії.

Нагадаємо, 17 травня делегація Росії звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання за Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Проте Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй більшістю голосів заблокувала пропозицію Росії. Проти обговорення проголосували шість країн: Сполучені Штати, Франція, Великобританія, Німеччина, Бельгія і Польща.