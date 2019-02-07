Супрун: заступники не можуть підписувати важливі накази

Супрун пояснила, чому її відсторонення блокує роботу МОЗ

Заместители отстраненной от исполнения обязанностей министра здравоохранения Уляны Супрун не могут подписывать важные приказы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Супрун.

Она пояснила, что суд запретил ей совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра, включительно с уполномочиванием заместителей подписывать документы вместо нее. По ее словам, заместители не могут подписывать приказы о растаможивании и распределении лекарств, а также о направлении людей на лечение за рубежом.

"Поэтому сейчас внимание и работа правительства и нашей команды сконцентрирована на том, чтобы как можно скорее исправить ситуацию и не ставить под угрозу жизни пациентов", - отметила Супрун.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что решение суда об отстранении Супрун является угрозой реформе медицины.

До этого Супрун прокомментировала решение суда об отстранении. Она отметила, что ничто так не объединяет украинское общество как защита изменений в медицинской сфере. В связи с решением суда поддержку Супрун также выразил президент Украины Петр Порошенко.