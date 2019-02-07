Суд призначив дату розгляду клопотання про скасування відсторонення Супрун

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Судове засідання призначене на 11 лютого

Окружний адміністративний суд міста Києва у понеділок, 11 лютого, розгляне клопотання від представника Кабінету міністрів України про скасування заходів забезпечення позову щодо відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті суду.

Як зазначається, суд призначив до розгляду зазначене клопотання в судовому засіданні 11 лютого 2019 року.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року суд виніс ухвалу про забезпечення позову та заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров’я України. У той же час, Уляні Супрун не було заборонено здійснювати повноваження, які були делеговані їй як заступнику Міністра.

Зазначимо, на підтримку Супрун висловилися президент України Петро Порошенко, перм'єр-міністр Володимир Гройсман та голова ВР Андрій Парубій.

Пізніше у МОЗ наголосили, що постанова Окружного адміністративного суду міста Києва про усунення Уляни Супрун блокує доставку життєво необхідних ліків українцям.