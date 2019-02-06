Гройсман назвав відсторонення Супрун загрозою реформі медицини

Фото: Володимир Грйосман (РБК-Україна)

Гройсман доручив оскаржити рішення суду про відсторонення Супрун

Рішення суду про відсторонення виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун є загрозою реформі медицини. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що з приходом Супрун медицина в Україні "вийшла з прірви, з'явився шанс рухатися вперед".

"Але ситуація з Уляною Супрун - це спроба відкинути нас назад. Вчора ми побачили загрозу реформі медицини. Ми будемо боротися", - заявив він.

Гройсман додав, що ще вчора доручив Мін'юсту та секретаріату уряду оскаржити відсторонення Супрун.

Нагадаємо, раніше Супрун прокоментувала рішення суду про відсторонення. Вона зазначила, що ніщо так не об'єднує українське суспільство як захист змін у медичній сфері.

Напередодні президент Петро Порошенко висловив їй підтримку у зв'язку з рішенням Окружного адміністративного суду Києва.

"Ціную все те, що ми разом зробили в напрямку медичної реформи. Переконаний, що реформований Верховний суд встановить істину у цій справі", - додав він.