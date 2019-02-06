Супрун прокоментувала рішення суду про її відсторонення

Супрун подякувала за підтримку команді МОЗ

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун прокомментировала вчерашнее решение Окружного административного суда города Киева о ее отстранении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Супрун, опубликованное в Facebook

"Ничто так не объединяет украинское общество как защита изменений в медицинской сфере. Спасибо всем гражданам, общественным организациям, медикам, ассоциациям и народным депутатам, которые вчера выразили нашей команде поддержку и возмущение судейским произволом", - написала она.

Также она поблагодарила президента Петра Порошенко, главу правительства Владимира Гройсмана, спикера Рады Андрея Парубия.

"Спасибо Петр Порошенко, Владимир Гройсман и Андрей Парубий за четкую позицию относительно поддержки трансформации здравоохранения Украины. Теперь нам надо оперативно урегулировать ситуацию, которая сложилась", - говорится в ее сообщении.

Супрун отметила, что сегодня возвращается в Украину из командировки в США, которая была отменена в связи с постановлением суда.

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Позже члены Кабинета министров выразили обеспокоенность давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Минздрава. Также о полной поддержке Супрун заявил президент Петр Порошенко.