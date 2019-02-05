Кабмін оприлюднив заяву з приводу усунення Супрун

Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

Члени уряду стурбовані сьогоднішнім рішенням Окружного адміністративного суду Києва про усунення Супрун

Уряд України стурбований тиском, який здійснюється з метою зупинки реформування галузі охорони здоров'я під керівництвом команди Міністерства охорони здоров'я. Про це йдеться в заяві Кабінету міністрів у зв'язку з рішенням суду про відсторонення в. о. голови МОЗ Уляни Супрун, передає РБК-Україна з посиланням на "Урядовий портал".

У заяві йдеться, що "з моменту приходу в Міністерство ця команда оголосила війну тим корумпованим схемами, які процвітали в області роками, і це не головна причина того, чому проти Супрун та її команди була розгорнута справжня війна".

У Кабміні відзначають, що "Міністерством охорони здоров'я, за підтримки уряду України, розпочато впровадження в галузі змін, які потрібно було починати вже давно".

"Саме цією командою реалізується політика уряду, спрямована на впровадження програми доступних ліків, подолання корупційних схем у закупівлі ліків, реформування первинної ланки, підвищення рівня оплати праці лікарів, впровадження нових вимог до якості підготовки медичних кадрів, розгортання мережі кардіоцентрів", - йдеться в заяві.

Проте "сьогодні всі ці зусилля ставляться під сумнів, і робиться все для того, щоб повернути в галузь ті підходи, які і стали причинами нинішніх проблем".

Члени уряду "вкрай стурбовані сьогоднішнім рішенням Окружного адміністративного суду Києва про усунення Уляни Супрун від виконання обов'язків. Це рішення буде оскаржено в установленому законом порядку, і ми будемо домагатися його скасування в установленому законом порядку".

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявив, що рішення суду про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я обов'язково буде обговорено між членами уряду. Зокрема, Кабмін оскаржить рішення суду про відсторонення Уляни Супрун.

Додамо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман так прокоментував рішення суду про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Як зазначив прем'єр, зараз не можна допустити зупинки реформи медичної галузі та повернення до неї корупції.

Як повідомляло РБК-Україна Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

У листопаді 2018 року комітет Верховної ради з питань охорони здров'я направив проект постанови про звільнення Супрун спікеру Андрію Парубію. Сама ж Супрун розцінювала такі випади на свою адресу як "характерна відповідь старої системи, яка найбільше прагне зберегти статус-кво".