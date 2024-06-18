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Соперник Орбана выступил против поставок оружия из Венгрии в Украину, но осудил Путина

Венгрия, Вторник 18 июня 2024 22:39
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Соперник Орбана выступил против поставок оружия из Венгрии в Украину, но осудил Путина Архивное фото: Петер Мадьяр (facebook.com/peter.magyar.102)
Автор: Дмитрий Браславский

Оппонент и соперник премьер-министра Венгрии Петер Мадьяр не поддержал идею о том, что бы страна предоставляла военные поставки Украине. При этом диктатора Владимира Путина он осудил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Новая звезда венгерской оппозиции Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает отправку оружия в Украину.

"Мы разделяем позицию правительства Будапешта. Мы не будем отправлять войска или оружие в Украину из Венгрии. Вы знаете чувствительную ситуацию Венгрии в этой войне", - заявил Мадьяр.

При этом Мадьяр был избран депутатом в Европарламент и вошел в группу "Европейской народной партии". Но президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принимала, что условием для принятия новых депутатов Европарламента в "Европейскую народную партию" является их поддержка Украины.

Поэтому Мадьяр сообщил, что Украину нужно поддерживать всеми другими инструментами. Также он поддержал право Украины на самооборону, а Путина назвал агрессором.

Петер Мадьяр

Венгерский политик и юрист. Мадьяр привлек внимание СМИ, когда 15 марта 2024 года объявил о своем намерении основать партию, предлагая альтернативу тому, что он считал "искусственным расколом" между парламентской оппозицией и правящей коалицией в Венгрии

Является критиком премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, хотя ранее был членом партии "Фидес", лидером которой является Орбан.

Как Венгрия относится к Украине

С первых дней войны правительство Венгрии осудило агрессию России и поддержало ряд санкций, хотя с каждым новым пакетом Евросоюзу все труднее согласовать новые ограничения против Кремля. Будапешт постоянно блокирует новые предложения.

Также Венгрия не поддерживает поставки военной помощи Украине, но недавно Орбан заявил, что Венгрия обещает не блокировать решение НАТО о помощи Украине. При этом Североатлантический союз согласился не привлекать Будапешт к такой поддержке.

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