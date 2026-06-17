Супермаркеты обновили ценники: где в Украине самые дешевые яйца, масло и гречка

Главное: Хлеб : Самая низкая цена сохраняется в "Сильпо" (12,49 грн за 650 г), тогда как в "Ашане" изменился ассортимент и бюджетная позиция теперь стоит 20,70 грн.

: Самая низкая цена сохраняется в "Сильпо" (12,49 грн за 650 г), тогда как в "Ашане" изменился ассортимент и бюджетная позиция теперь стоит 20,70 грн. Гречка : Цены полностью стабильны в большинстве сетей, а самый дешевый килограмм традиционно стоит в "Сильпо".

: Цены полностью стабильны в большинстве сетей, а самый дешевый килограмм традиционно стоит в "Сильпо". Яйца : Novus существенно снизил цену до 52,39 грн за десяток, но лидером остается "Ашан" с ценой 27,00 грн.

: Novus существенно снизил цену до 52,39 грн за десяток, но лидером остается "Ашан" с ценой 27,00 грн. Молоко : Самые дешёвые пачки (400-450 г) стабильно стоят в пределах 21,30-21,90 грн.

: Самые дешёвые пачки (400-450 г) стабильно стоят в пределах 21,30-21,90 грн. Подсолнечное масло: самое выгодное предложение - в "Ашане" за 48,00 грн.

Мониторинг отражает исключительно самые бюджетные товарные позиции, доступные в торговых залах сетей на указанную дату.

Хлеб

В отделах хлеба главной новостью дня стало изменение самого дешевого предложения в «Ашане». В других сетях стоимость зафиксировалась на уровне вторника.

"Сильпо": удерживает лидерство по самой низкой цене благодаря следующему товару: упакованный хлеб Agrola "Народный" (650 г) стоит 12,49 грн.

"Ашан": вместо белого пшеничного нарезанного хлеба "Формула вкуса" (350 г за 14,50 грн), который предлагался накануне, самым бюджетным стал ржаной диабетический формовый хлеб от этого же производителя - 20,70 грн за 300 г.

за 300 г. АТБ: тостовый хлеб "Кристинополь" (300 г) по-прежнему стоит 23,90 грн .

. Novus: половинка нарезанного хлеба "Украинский" от ТМ "Marka Promo" (400 г) продемонстрировала минимальное колебание в пределах нескольких копеек и продается по 25,79 грн (во вторник было 25,87 грн).

Гречка

Популярная крупа демонстрирует абсолютную ценовую стабильность в большинстве супермаркетов.

"Сильпо": минимальная цена на крупу "Сытый двор" составляет 36,99 грн/кг.

АТБ: стоимость гречки от ТМ "Разумный выбор" удерживается на уровне 65,90 грн/кг.

Novus: крупа ТМ "Marka Promo" стоит 65,99 грн/кг.

"Ашан": фирменная быстроразвариваемая ядрица Auchan продается по 69,90 грн/кг.

Яйца

В сегменте куриных яиц (категория С1) зафиксирована приятная для кошелька тенденция - одна из сетей существенно снизила стоимость десятка, тогда как другая - вернулась к прежним показателям после вчерашнего падения.

"Ашан": прочно удерживает статус абсолютного ценового лидера - яйца поштучно стоят 2,70 грн, поэтому десяток обойдется всего в 27,00 грн.

АТБ: фасованная продукция 1-й категории от ТМ "Своя линия" стабильна - 50,90 грн за 10 штук.

10 штук. Novus: зафиксировано заметное подешевение. Яйца ТМ "Marka Promo" подешевели до 52,39 грн за десяток, тогда как во вторник за них просили 55,49 грн.

за десяток, тогда как во вторник за них просили 55,49 грн. "Сильпо": после вчерашнего снижения цены на яйца ТМ "Пашот" до 52,49 грн, в среду стоимость этой позиции скорректировалась до 54,06 грн за 10 штук.

Молоко

Цены на пастеризованное и ультрапастеризованное молоко жирностью 2,5-2,6% в небольших упаковках объемом 400–500 г остаются такими же, как и накануне.

АТБ: пастеризованное молоко "Ежедневный сбор" (450 г, 2,5%) продается по цене 21,30 грн.

"Сильпо": питьевое пастеризованное молоко "Повна Чаша" (450 г, 2,6%) стоит 21,49 грн .

. "Ашан": фирменное молоко Auchan (400 г, 2,6%) продается по цене 21,90 грн.

Novus: ультрапастеризованное "Наше Молоко" (500 г, 2,5%) предлагается по неизменной цене - 34,49 грн.

Подсолнечное масло

В отличие от вторника, когда в сегменте рафинированного подсолнечного масла объемом 0,5 л были ценовые изменения, среда принесла полное затишье. Все торговые сети полностью сохранили вчерашние минимальные цены.