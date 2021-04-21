Суперліга призупинена. Керівництво хоче перетворити проект

Керівництво нового турніру переконане, що поточний стан справ у європейському футболі потребує змін.

"Ми пропонуємо новий турнір, тому що діюча система не працює. Наша пропозиція націлена на те, щоб спорт розвивався, даючи при цьому ресурси і стабільність для розвитку всієї футбольної піраміди і в тому числі допомагаючи всій футбольній громадськості, що зіткнулася з фінансовими складнощами в умовах пандемії. Також всі футбольні групи отримали б збільшені солідарні виплати", - йдеться в заяві.

Організатори відзначають, що попри відхід англійських клубів, проведення Суперліги повністю відповідає "законам і нормам Європи". Також вони вважають, що клуби з Англії вийшли з турніру "під тиском".

"У сформованих обставинах ми приймемо належні заходи про перетворення проекту, не відмовляючись від наших цілей подарувати вболівальникам найкращий досвід і водночас збільшити солідарні виплати всієї футбольної громадськості", - резюмувало керівництво Суперліги.