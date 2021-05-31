ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Суперліга подала до суду на ФІФА та УЄФА за порушення закону Про конкуренцію

Новость на русском →
Мадрид, Понеділок 31 травня 2021 14:47
Суперліга подала до суду на ФІФА та УЄФА за порушення закону Про конкуренцію Фото: Суперліга подала в суд на УЄФА і ФІФА (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суперліга після провалу нового турніру подала позов до Європейського суду на Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) і Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) за порушення закону Про конкуренцію.

Про це Європейський суд повідомив на своєму Twitter

"До суду ЄС надійшла претензія від Європейської Суперліги до УЄФА і ФІФА за порушення правил конкуренції", - йдеться в повідомленні.

Нагадай, 19 Квітня 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проєкту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал"і " Атлетіко".

Після критики з боку ФІФА і УЄФА в Суперлізі залишилися тільки "Барселона", "Реал" і "Ювентус". Вони заявили, що мають намір відстоювати проєкт нового клубного турніру.

Так, президент "Реала" Флорентіно Перес заявив, що подасть до суду на УЄФА після провалу проєкту нової європейської Суперліги. За його словами, він збирається оскаржити монополію організації на проведення турнірів.

25 травня УЄФА почав розслідування щодо трьох клубів, що залишилися в Суперлізі. У заяві йдеться про" потенційне "порушення ними нормативно-правової бази організації та регламенту структури".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт УЕФА ФІФА Футбол Суд
NEWS
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
DAILY
Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми