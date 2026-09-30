Суперинтеллект вместо ИИ: Трамп издал указ о полном ребрендинге технологии

Дональд Трамп подписал указ, обязывающий федеральные ведомства США использовать термин "суперинтеллект" (SI) вместо "искусственный интеллект" (AI). Цель - изменить восприятие технологии в обществе.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на официальный документ, обнародованный на сайте Белого дома.
Главная цель переименования - помочь лидерам технологической отрасли "избавиться от репутационных рисков и убедить общество, что страхи перед угрозой новых технологий преувеличены".
Новые правила обязывают служащих использовать обозначение "суперинтеллект" в деловой переписке, публичных выступлениях, правительственных отчетах и на официальных вебсайтах.
Управление по науке и технологической политике имеет 60 дней на разработку официального законодательного определения нового термина.
Сам Трамп во время общения с прессой отрицал собственные прошлые заявления о том, что оговорки по ИИ являются мистификацией.
"Вот почему я изменил название. Мистификация - это то, что было, когда вы использовали прежнее название. Но теперь это "суперинтеллект". Это не мистификация", - отметил президент США.
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В научном и IT-сообществе понятие "суперинтеллект" (ASI) описывает гипотетические системы, способные превзойти когнитивные возможности человека во всех сферах. Однако технологий такого уровня в мире пока не существует.
Несмотря на это, параллельно с подписанием указа руководители ведущих технологических компаний подписали в Белом доме "морально обязывающую" конституцию по безопасности разработок.
Она предполагает привлечение независимых аудиторов, однако подчеркивает, что итоговый контроль остается за самими технокорпорациями.
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Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Дональд Трамп призвал мировое сообщество не сдерживать технологический прогресс.
По его убеждению, IT-гиганты могут самостоятельно внедрить необходимые предохранители для минимизации рисков потери рабочих мест или кибератак.
Несмотря на предварительное намерение создать "Силы искусственного интеллекта" для мониторинга сферы и призывы самих IT-лидеров замедлить разработки из-за рисков безопасности, Белый дом четко дал понять: жестких ограничений для развития технологий в США не планируется.