Спор между Макроном и Шольцем: политолог оценил, будут ли последствия для Украины

По мнению политолога Владимира Фесенко, для Украины негативных последствий некоторых проявлений дискуссии между Макроном и Шольцем не будет.

"Сейчас и в Париже, и в Берлине понимают, что нам нужно помочь. Главное, чтобы они быстрее решали эти вопросы. Напомню, в 2022 году именно общая позиция Шольца, Макрона и тогдашнего премьера Италии Марио Драги решила вопрос о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Относительно военной помощи противоречий нет, Макрон просто неудачно обыграл историю с Taurus. Надеюсь, оба лидера будут сохранять солидарность", - отметил Фесенко.

По его словам, сегодня ощущается нехватка лидерства в Европе, привыкшая к зонту в виде США и НАТО, а теперь не факт, что в нужный момент он раскроется. Особенно не готов к лидерству Шольц, хотя для многих в Германии он оказался более решительным в поддержке Украины, чем от него ждали.

"У него нет авторитета, системности и политического веса, которые были у Ангелы Меркель. Но в чем проблема Макрона? Притворяться, что ты лидер, и быть им по-настоящему - разные вещи. Он не хочет ждать, бежит впереди паровоза и провозглашает визионерские идеи. Это вызывает определенную ревность со стороны немцев, которые привыкли работать иначе: согласовать, оформить и действовать дальше. Я не вижу большой проблемы в разнице политических стилей, она не критическая. И Украине она не помешает. В личных отношениях Шольца и Макрона проблемы нет. Реальная для нас проблема - в США и американском Конгрессе", - отметил политолог.

Спор между Макроном и Шольцем

Недавно Bloomberg заявило, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не ладят между собой. По данным издания, Макрон видит Шольца как лидера без смелости и амбиций, а в Берлине президента Франции воспринимают как монархического деятеля, лучше умеющего издавать грандиозные видения, чем реализовывать их.

То, что Шольц с Макроном не ладят, признали в разговоре с Bloomberg и близкие помощники немецкого канцлера. Там Макрона воспринимают как монархического деятеля, умеющего лишь издавать грандиозные видения, чем реализовывать их.

Напряжение между канцлером Германии и президентом Франции вызывает беспокойство среди немецких социал-демократов. Так, в партии Шольца предупредили, что такой спор небезопасен для Украины.

Отметим, что спор обострился на саммите лидеров ЕС в Париже, где Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Шольц сразу отверг такую возможность.

На днях Макрон уточнил, что в вопросе отправки войск "ничего нельзя исключать". Но это означает только начало дискуссии о помощи Украине на ее территории, а не о том, что Париж серьезно рассматривает такую возможность. По его мнению, близится момент, когда в Европе "уместно не быть трусом", и партнерам нужно активизироваться.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал заявление контрпродуктивным и таким, которое не помогает решить проблемы помощи Украине. Позже президент Франции отметил, что не имел в виду именно Берлин, а только хотел "встряхнуть" союзников.

Кроме того, по словам одного из участников февральского саммита ЕС в Париже, Макрон заявил, что хочет развеять сомнения в способности Украины сопротивляться. Но его слова были взорваны контекстом, который многие считали пренебрежительным по отношению к Шольцу в вопросе передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

"Многие, кто говорит "никогда" сегодня, были теми же людьми, которые говорили "никогда танки, никогда самолеты, никогда ракеты большой дальности" два года назад… Я знал мир, в котором Германия и Франция были согласны друг с другом", - сказал тогда французский президент.