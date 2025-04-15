Противоречит Трампу. В Кремле высказали свое видение по мирному соглашению

"Хочется надеяться на лучшее, что эта работа будет иметь положительные результаты. Сейчас мы не стали бы точно говорить о каких-то временных рамках", - сказал Песков.

По его словам, контакты с США, в частности встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, были положительными и полезными.

"Мы весьма и весьма позитивно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место. Ведется достаточно напряженная работа. Вы знаете, что происходит обмен информацией от первого лица, что называется. Имею в виду в контексте недавней встречи, состоявшейся в Санкт-Петербурге, Путина с господином Уиткоффом", - добавил спикер Кремля.