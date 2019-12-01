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Суперблондинка Полякова на X-Факторі зважилася на кардинальню зміну іміджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.12.2019 - 21:35
Суперблондинка Полякова на X-Факторі зважилася на кардинальню зміну іміджу
Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова вразила мережу новим образом

Оля Полякова для популярного шоу X-Фактор зважилася на сміливий експеримент зі своєю зовнішністю та з'явилася у незвичайному образі, хоча епатувати публіку для Королеви ночі аж ніяк не вперше. Артистка закликала підтримати учасників вокального конкурсу - своїх протеже - і заради цього "оновила" волосся. Співачка опублікувала фото в своєму Instagram і звернулася до шанувальників.

Так, суперблондинка України з тепер вже чорно-білими кучерями для симетрії вибрала костюм в аналогічній кольоровій гамі з глибоким декольте.

Суперблондинка Полякова на X-Факторі зважилася на кардинальню зміну іміджу

Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Додамо, що цього разу Оля з'явилася і без одного з найголовнішого свого атрибута - неймовірного й унікального головного убору.

"Колдун 02! Няня 04! Аня 06! На номер 7766! Хлопці, підтримайте найстаршу категорію!" - закликала Полякова.

Користувачі мережі захоплюються сміливим образом артистки і визнають, що вона має просто "чумовий" вигляд. Деякі знаходять подібність Полякової в такому амплуа з епатажною Леді Гагою.

  • Як завжди шикарна;
  • Оля ти дуже, дуже, дуже красива;
  • Чудова Ольга;
  • На вас тут схожа Леді Гага!
  • Костюм шикарний;
  • Ти така красива завжди, і на Х-Факторі божественна;
  • Чума;
  • Олюся, щось кучері тобі не дуже... Прости, ти з ними старшою виглядаэш. Люблю тебе, за твою відвертість і талант.

Суперблондинка Полякова на X-Факторі зважилася на кардинальню зміну іміджу

Скрін коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юна дочка Полякової підкорила мережу своєю красою.

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Новини України х-факторОля Поляковановости шоу-бизнеса
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