"Очей не відірвати": юна дочка Полякової підкорила мережу своєю красою

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Юна блогерша показала, як їй роблять макіяж

14-річна дочка співачки Олі Полякової Маша активно розвиває свій блог - так, у дівчини вже понад 100 тисяч підписників в Instagram. Крім того, вона бере уроки вокалу і досить успішно пробує себе в ролі моделі. А нещодавно і молодша сестра Аліса послідувала її прикладу - дочки Полякової взяли участь в модному показі в Києві і разом вийшли на подіум в блискучих нарядах. Маша також зізналася, що дуже любить робити собі макіяж.

На своїй сторінці в Instagram юна модель опублікувала фото, на якому показано, як візажист фарбує їй губи. Поруч на фото також відображена ще одна дівчина - ймовірно, подруга Маші. Дівчинка поцікавилася у шанувальників, а як вони ставляться до мейкапу.

"Я особисто дуже люблю робити собі макіяж, і коли роблять мені. А ви любите мейк, або за натуральну красу?" - написала Полякова-молодша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Підписники не упустили шанс обсипати Марію захопленими компліментами, відзначаючи її красу.

Машенька! ВИ ДУЖЕ ГАРНА ,харизматична і стильна ,а головне справжня. Нехай у вас все вийде

Просто краля

Маша ти супер дівчинка

Я люблю коли дівчина гарна альо її красу природню не зіпсує косметика

Ти красива

Ти у нас така красуня, очей не відірвати. обіймаю і люблю

Я люблю робити мейк, але не хочеться псувати шкіру, тому фарбуюся рідко... І тобі раджу наносити поменше косметики

За натуральну красу

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, Оля Полякова розповіла, чим обернувся подарунок молодшій дочці Алісі на день народження. В якості подарунка дівчинка замовила у батьків не модний гаджет, а незвичайного кота.