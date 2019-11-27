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Оля Полякова відверто висловилася про можливе поповнення в сім'ї і народження хлопчика

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.11.2019 - 13:55
Оля Полякова відверто висловилася про можливе поповнення в сім'ї і народження хлопчика
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова також розповіла про кумедну ситуацію під час другої вагітності

Популярна українська співачка Оля Полякова на знімальному майданчику новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, розповіла, як дізналася стать дитини другого і яку несподівану річ сказала тоді лікаря. При цьому незадовго до цього Полякова зізналася, хто забезпечує сім'ю!

Як відомо, Оля Полякова виховує двох донечок. Журналісти каналу "Україна" поцікавились в артистки, як вона дізналась про стать дитини, можливо, побачила у снах чи визначила по формі живота.

"Мені на УЗД сказали. Ви що не знаєте, вже УЗД давно є. Коли мені повідомили, що я вагітна другою дівчинкою, я сказала: "Цього не може бути. Мені не треба, в мене вже є". Лікар відповів – ну, мабуть, другий раз. Я сказала – ні, мені зараз треба… Але він не зміг нічого зробити, переробити цю дитину він вже не міг по-своєму", – пожартувала Оля Полякова за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!".

Утім, на питання журналістів, чи не планує Королева ночі зараз хлопчика, Оля Полякова відповіла: "Ні".

Оля Полякова відверто висловилася про можливе поповнення в сім'ї і народження хлопчика

Оля Полякова (фото: "Україна")

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, раніше юна дочка Полякової підкорила мережу своєю красою. Маша показала, як їй роблять макіяж.

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