У Suno серьезный конкурент: появилось новое приложение для создания ИИ-музыки

ElevenMusic - возможности и лимиты

Новое приложение от ElevenLabs позволяет генерировать песни с помощью текстовых запросов на естественном языке. Пользователи могут самостоятельно настраивать продолжительность трека, наличие вокала, а также прописывать его стилистику.

Основной функционал приложения

Генерация: создание до 7 бесплатных песен в сутки;

Ремиксы: возможность редактировать треки других пользователей с помощью текста;

Стриминг: наличие чартов, подборок "Trending Now" и ежедневных миксов по настроению (Focus, Energy, Chill и т.д.);

Радиостанции: доступ к живым станциям и уже сформированным альбомам.

Для профессиональных пользователей ElevenLabs предлагает план Pro за 9,99 долларов в месяц или 95,9 долларов в год. Подписка позволяет создавать до 500 треков ежемесячно. Также пользователь с подпиской получает 500 ГБ облачного хранилища.

Стратегия ElevenLabs

Выпуск музыкального приложения свидетельствует о намерении компании выйти за пределы только голосовых моделей. ElevenLabs стремится создать экосистему креативных инструментов, чтобы защитить себя от мейнстримного рынка аудиомоделей.

Сейчас стартап, который в феврале оценили в 11 миллиардов долларов, активно работает над привлечением еще большей базы клиентов.

Ранее компания уже запустила сервис ElevenReader для прослушивания книг, а также инструменты для клонирования голоса. Дополнительно разработчики планируют внедрение роялти для авторов, которые создают популярный контент на платформе.