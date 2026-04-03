У Suno серьезный конкурент: появилось новое приложение для создания ИИ-музыки

19:07 03.04.2026 Пт
2 мин
Популярная нейросеть научилась генерировать целые альбомы
Styler Editor 4
ElevenMusic от ElevenLabs уже доступен для пользователей Apple-гаджетов (фото: Getty Images)

Компания ElevenLabs выпустила iOS-приложение ElevenMusic, которое позволяет создавать музыкальные треки с помощью искусственного интеллекта. Сервис планирует стать прямым конкурентом для популярных платформ Suno и Udio.

ElevenMusic - возможности и лимиты

Новое приложение от ElevenLabs позволяет генерировать песни с помощью текстовых запросов на естественном языке. Пользователи могут самостоятельно настраивать продолжительность трека, наличие вокала, а также прописывать его стилистику.

Основной функционал приложения

  • Генерация: создание до 7 бесплатных песен в сутки;
  • Ремиксы: возможность редактировать треки других пользователей с помощью текста;
  • Стриминг: наличие чартов, подборок "Trending Now" и ежедневных миксов по настроению (Focus, Energy, Chill и т.д.);
  • Радиостанции: доступ к живым станциям и уже сформированным альбомам.

Для профессиональных пользователей ElevenLabs предлагает план Pro за 9,99 долларов в месяц или 95,9 долларов в год. Подписка позволяет создавать до 500 треков ежемесячно. Также пользователь с подпиской получает 500 ГБ облачного хранилища.

Стратегия ElevenLabs

Выпуск музыкального приложения свидетельствует о намерении компании выйти за пределы только голосовых моделей. ElevenLabs стремится создать экосистему креативных инструментов, чтобы защитить себя от мейнстримного рынка аудиомоделей.

Сейчас стартап, который в феврале оценили в 11 миллиардов долларов, активно работает над привлечением еще большей базы клиентов.

Ранее компания уже запустила сервис ElevenReader для прослушивания книг, а также инструменты для клонирования голоса. Дополнительно разработчики планируют внедрение роялти для авторов, которые создают популярный контент на платформе.

