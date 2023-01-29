Обстрел Харькова: оккупанты попали в жилой дом, начался пожар

Российские военные сегодня вечером, 29 января, нанесли ракетный удар по Харькову. Ракета попала в жилой дом, вызвав серьезные разрушения.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.