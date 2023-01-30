Удар по Харькову: разрушен этаж одного из подъездов, известно уже о трех пострадавших
В результате атаки на Харьков в ночь на 30 января российская ракета разрушила подъезд в многоэтажном доме, есть жертвы и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-каналы главы ОВА Олега Синегубова и начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника.
По данным Мельника, взрывом разрушена крыша здания и частично квартиры на четвертом этаже.
В то же время глава ОВА сообщает, что удалось спасти уже трех пострадавших. На месте работают спасатели.
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По словам руководителя ОВА, трое пострадавших получили лёгкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал.
"Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали. Все экстренные службы продолжают работать на месте", - добавил Синегубов.
Ранее Синегубов сообщил, что в один из домов в центре города оккупанты, предварительно, ударили ракетой С-300.
Напомним, 28 января российские войска массированно обстреляли Харьковскую область, сообщалось об одной пострадавшей.
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