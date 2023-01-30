Удар по Харькову: разрушен этаж одного из подъездов, известно уже о трех пострадавших

В результате атаки на Харьков в ночь на 30 января российская ракета разрушила подъезд в многоэтажном доме, есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-каналы главы ОВА Олега Синегубова и начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника.

По данным Мельника, взрывом разрушена крыша здания и частично квартиры на четвертом этаже.

В то же время глава ОВА сообщает, что удалось спасти уже трех пострадавших. На месте работают спасатели.

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По словам руководителя ОВА, трое пострадавших получили лёгкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал.

"Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали. Все экстренные службы продолжают работать на месте", - добавил Синегубов.