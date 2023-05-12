Зеленский хотел выступить в финале Евровидения, но ему отказали, - Times

Фото: Зеленскому отказали в выступлении во время финала Евровидения-2023 (president.gov.ua)

Европейский языковой союз отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении во время финала Евровидения-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.