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Зеленский хотел выступить в финале Евровидения, но ему отказали, - Times

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Пятница 12 мая 2023 02:17
Зеленский хотел выступить в финале Евровидения, но ему отказали, - Times Фото: Зеленскому отказали в выступлении во время финала Евровидения-2023 (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Европейский языковой союз отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении во время финала Евровидения-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Издание отмечает, что Зеленский обратился к организаторам с просьбой выступить во время финала конкурса перед 160-миллионной аудиторией в видеоформате. Он планировал призвать мировое сообщество продолжить поддержку Украины на фоне российской военной агрессии.

Однако союз телекомпаний отказал ему, мотивируя это "нежеланием политизировать конкурс".

Раньше мы писали, как Украина выступала на Евровидении, начиная с 2003 года.

Также читайте, как украинцам голосовать за фаворитов песенного конкурса по новой системе.

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