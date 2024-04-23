Сунак объявил о переводе расходов на оборону Британии на "военные рельсы"
Британия переведет свои расходы на оборону на "военные рельсы". Причиной тому стал опыт войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Риши Сунака.
По словам Сунака, у него три приоритета расходов на оборону. Их планируют перевести на "военные рельсы", и причиной этому стали уроки войны в Украине.
Британия нуждается в более глубоких запасах и промышленность должна иметь возможность пополнять их быстрее. Поэтому Британия выделяет 10 млрд фунтов стерлингов для производителей оружия, чтобы дать отрасли уверенность в долгосрочном финансировании, подкрепленном долгосрочными контрактами. Это позволит им производить больше оружия и быть готовым к увеличению мощностей.
Также Сунак сказал, что Великобритания планирует выйти на уровень выделения 2,5% ВВП на оборону к 2030 году. Премьер Британии призвал увеличивать инвестиции в Украину, поскольку это сдерживает Россию и не позволят диктатору Владимиру Путину пойти дальше.
Увеличение финансирования расходов на оборону в странах Запада
Из-за российского вторжения в Украину и возможного нападения на членов НАТО страны Запада стали больше выделять средства на оборонные нужды.
В марте президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что Европейский союз должен перейти в режим военной экономики из-за возможных будущих угроз со стороны Российской Федерации.
Недавно президент Польши Анджей Дуда передал лидерам стран-участниц НАТО письмо, в котором он указывает на свое предложение увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП.
Норвегия же планирует удвоить свои расходы на оборону в течение следующих 12 лет. Страна стремится адаптироваться к угрозам со стороны России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.