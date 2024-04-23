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Сунак объявил о переводе расходов на оборону Британии на "военные рельсы"

Вторник 23 апреля 2024 18:18
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Сунак объявил о переводе расходов на оборону Британии на "военные рельсы" Архивное фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Британия переведет свои расходы на оборону на "военные рельсы". Причиной тому стал опыт войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Риши Сунака.

По словам Сунака, у него три приоритета расходов на оборону. Их планируют перевести на "военные рельсы", и причиной этому стали уроки войны в Украине.

Британия нуждается в более глубоких запасах и промышленность должна иметь возможность пополнять их быстрее. Поэтому Британия выделяет 10 млрд фунтов стерлингов для производителей оружия, чтобы дать отрасли уверенность в долгосрочном финансировании, подкрепленном долгосрочными контрактами. Это позволит им производить больше оружия и быть готовым к увеличению мощностей.

Также Сунак сказал, что Великобритания планирует выйти на уровень выделения 2,5% ВВП на оборону к 2030 году. Премьер Британии призвал увеличивать инвестиции в Украину, поскольку это сдерживает Россию и не позволят диктатору Владимиру Путину пойти дальше.

Увеличение финансирования расходов на оборону в странах Запада

Из-за российского вторжения в Украину и возможного нападения на членов НАТО страны Запада стали больше выделять средства на оборонные нужды.

В марте президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что Европейский союз должен перейти в режим военной экономики из-за возможных будущих угроз со стороны Российской Федерации.

Недавно президент Польши Анджей Дуда передал лидерам стран-участниц НАТО письмо, в котором он указывает на свое предложение увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП.

Норвегия же планирует удвоить свои расходы на оборону в течение следующих 12 лет. Страна стремится адаптироваться к угрозам со стороны России.

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