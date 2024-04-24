Сунак анонсировал отправку британских истребителей в Польшу для усиления ПВО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в рамках своей поддержки Варшавы Лондон отправит в Польшу истребители Typhoon. Эти самолеты должны усилить защиту польского воздушного пространства.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio .

По словам главы британского правительства, соответствующее размещение истребителей планируется в следующем году.

Сунка в ходе визита в Варшаву отметила, что Лондон намерен приобщиться к патрулированию польского неба.

"Противовоздушная оборона жизненно важна, и Великобритания хочет поддержать Польшу в этом и тесно сотрудничать с вами", - заявил он.

Кроме того, добавил Сунак, в рамках учений НАТО Steadfast Defender, которые продлятся до конца мая, Лондон также отправит в Польшу 16 тысяч британских военных.

В контексте продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины Сунак отметил, что между Польшей и Великобританией "существует большая связь, которая строит безопасность в ситуации войны в Украине".

"Мы большие военные государства, которые помогают Украине. Мы уже два года помогаем соседу Польши. Когда речь идет о нашей военной помощи, я хочу помочь еще больше", - подчеркнул британский премьер.

Визит Сунака в Польшу и анонс нового пакета помощи Украине

Ранее сообщалось, что глава британского правительства Риши Сунак 23 апреля в Варшаве провел встречи с польским коллегой Дональдом Туском, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также в Польше Сунак анонсировал пакет помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов (около 617 миллионов долларов) и увеличение британских расходов на оборону до 2,5% ВВП.

Кроме того, он заявил, что Британия переведет свои расходы на оборону на "военные рельсы". Причиной тому является опыт войны РФ против Украины.