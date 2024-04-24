Сунак анонсировал отправку британских истребителей в Польшу для усиления ПВО
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в рамках своей поддержки Варшавы Лондон отправит в Польшу истребители Typhoon. Эти самолеты должны усилить защиту польского воздушного пространства.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio.
По словам главы британского правительства, соответствующее размещение истребителей планируется в следующем году.
Сунка в ходе визита в Варшаву отметила, что Лондон намерен приобщиться к патрулированию польского неба.
"Противовоздушная оборона жизненно важна, и Великобритания хочет поддержать Польшу в этом и тесно сотрудничать с вами", - заявил он.
Кроме того, добавил Сунак, в рамках учений НАТО Steadfast Defender, которые продлятся до конца мая, Лондон также отправит в Польшу 16 тысяч британских военных.
В контексте продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины Сунак отметил, что между Польшей и Великобританией "существует большая связь, которая строит безопасность в ситуации войны в Украине".
"Мы большие военные государства, которые помогают Украине. Мы уже два года помогаем соседу Польши. Когда речь идет о нашей военной помощи, я хочу помочь еще больше", - подчеркнул британский премьер.
Визит Сунака в Польшу и анонс нового пакета помощи Украине
Ранее сообщалось, что глава британского правительства Риши Сунак 23 апреля в Варшаве провел встречи с польским коллегой Дональдом Туском, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Также в Польше Сунак анонсировал пакет помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов (около 617 миллионов долларов) и увеличение британских расходов на оборону до 2,5% ВВП.
Кроме того, он заявил, что Британия переведет свои расходы на оборону на "военные рельсы". Причиной тому является опыт войны РФ против Украины.
Добавим, что во время воздушных ударов российских оккупантов по территории Украины Польша иногда поднимает свои военные самолеты в воздух, в том числе истребительную авиацию, для обеспечения безопасности воздушного пространства. Один из таких случаев произошел 11 апреля.
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