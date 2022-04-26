Сумську область знову обстріляли з території РФ. Окупанти били з мінометів

"Сьогодні відбувся черговий обстріл одної з наших громад з території Росії. З мінометів обстріляно один з населених пунктів Есманьської громади. Ми бачимо, що ці обстріли продовжуються не перший день від Бачівська до Білопілля. Практично вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів", - розповів він.

Живицький зазначив, що російські провокації останнім часом відбуваються все частіше.

"Але ми готові дати відсіч у разі погіршення ситуації", - наголосив очільник області.

Зазначимо, що Есманська громада розташована у Шосткинському районі, поблизу міста Глухів. Центр громади - селище Есмань - розташований за 30 кілометрів до кордону з РФ.