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Сумскую область снова обстреляли с территории РФ. Оккупанты били из минометов

Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские военные вновь обстреляли общину Сумской области с территории РФ. Под минометным огнем оккупантов оказался сегодня один из населенных пунктов Эсманьской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Сегодня состоялся очередной обстрел одной из наших общин с территории России. Из минометов обстрелян один из населенных пунктов Эсманьской общины. Мы видим, что эти обстрелы продолжаются не первый день от Бачевска до Белополья. Практически вся линия границы обстреливается из тяжелой артиллерии и минометов", - рассказал он.

Живицкий отметил, что российские провокации в последнее время происходят все чаще.

"Но мы готовы дать отпор в случае ухудшения ситуации", - подчеркнул глава области.

Отметим, что Эсманская община расположена в Шосткинском районе, вблизи города Глухов. Центр общины - поселок Эсмань - расположен в 30 километрах от границы с РФ.

Напомним, вчера оккупанты четыре раза открывали огонь по Сумской области с территории РФ. Российские военные били по Конотопскому и Сумскому районах.

А несколькими днями ранее под огонь оккупационных войск попали психоневрологический интернат и дворы домов.

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