Окупанти обстріляли артилерією Сумську область. Пошкоджені будинки та інтернат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ .

Росія атакувала Сумську область зі своєї території. Зазначається, що ворожі снаряди влучили в психоневрологічний інтернат у селі Атинське. У будівлі вибиті двері та вікна.

Також окупанти обстріляли населений пункт Бояро-Лежачі. Руйнувань зазнали приватні будинки. На щастя, ніхто з людей не постраждали.

Жителів Сумської області попередили про загрозу провокацій з боку російського агресора.