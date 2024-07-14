Две ракеты и дроны. В Воздушных силах рассказали о ночных результатах работы ПВО

Украинские защитники сегодня, 14 июля, ночью сбили две российских крылатых ракеты. Также они уничтожили несколько разведывательных дронов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram .

По информации военных, противовоздушная оборона востока Украины сегодня, 14 июля, ночью сбила:

Удар по Днепропетровской области

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 14 июля, российские оккупанты атаковали два района Днепропетровской области.

В результате такой атаки россиян в Криворожском районе пострадала 67-летняя женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

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