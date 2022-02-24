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Острів Зміїний атакували з російських кораблів, - МВС

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 16:30
Острів Зміїний атакували з російських кораблів, - МВС Фото: острів Зміїний атакували з російських кораблів (ЗСУ)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що острів Зміїний атакували з російських кораблів. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.

Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.

Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ "Москва" та "Василий Быков".

Нагадаємо, ЗСУ ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника - Російської Федерації. Напружена ситуація на північному та південному напрямках.

Зазначимо, з території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України.

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