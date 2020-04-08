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Коронавірус в Україні: МОЗ опублікував рекомендації при проведенні ритуальних обрядів

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 14:11
Коронавірус в Україні: МОЗ опублікував рекомендації при проведенні ритуальних обрядів
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні

У зв’язку зі зростанням кількості летальних випадків від коронавірусу МОЗ опублікував список рекомендацій при проведенні ритуальних обрядів. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, при проведенні ритуальних обрядів МОЗ ввів такі рекомендації:

  • не більше 10 присутніх осіб за умови одночасного перебування у приміщенні;
  • не більше 1 особи на 10 квадратних метрів;
  • безпечна дистанція у 1,5 метра між присутніми;
  • заборонено цілувати тіло померлої особи через ризик інфікування;
  • поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні;
  • органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, присутніх при похованні.

Також в Офісі президента заявили, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів через коронавірус в Україні, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.

Нагадаємо, станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 заражених коронавірусом. Зокрема, за минулу добу зафіксували 206 нових випадків COVID-19 і ще 7 смертей.

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Новини України КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України
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