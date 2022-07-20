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У Сумській області росіяни обстріляли приміщення лісництва: наслідки

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Україна, Середа 20 липня 2022 23:00
У Сумській області росіяни обстріляли приміщення лісництва: наслідки Фото: окупанти обстріляли чотири громади Сумської області (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні під вогнем окупантів опинилися чотири громади Сумської області. Росіяни обстріляли приміщення лісництва, церкву та інші об'єкти сільських громад. Внаслідок обстрілів, одна людина поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Шалигінська громада: о десятій ранку росіяни пустили дві черги по 4 вистріли з гранатомету. Після одинадцятої - вдарили з "Градів", понад 30 приходів.

Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено 2 службових автомобіля. Одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні.

Білопільська громада: о 12:30 - мінометний обстріл. Ближче до другої години дня - ще 8 мінометних прильотів. Майже о 22:00 - 10 ракет. У той же час був обстріл з "Градів" по території громади.

Новослобідська громада: надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню: 10 прильотів.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли церкву в Есманській громаді Сумської області.

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