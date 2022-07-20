У Сумській області росіяни обстріляли приміщення лісництва: наслідки
Сьогодні під вогнем окупантів опинилися чотири громади Сумської області. Росіяни обстріляли приміщення лісництва, церкву та інші об'єкти сільських громад. Внаслідок обстрілів, одна людина поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Шалигінська громада: о десятій ранку росіяни пустили дві черги по 4 вистріли з гранатомету. Після одинадцятої - вдарили з "Градів", понад 30 приходів.
Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено 2 службових автомобіля. Одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні.
Новослобідська громада: надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню: 10 прильотів.
Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли церкву в Есманській громаді Сумської області.
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