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У Сумській області стався подвійний підрив на мінах, є жертва і постраждалі

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Сумська область, Четвер 23 червня 2022 10:15
У Сумській області стався подвійний підрив на мінах, є жертва і постраждалі Фото: у Сумській області стався подвійний підрив на мінах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 22 червня, в Сумській області стався подвійний підрив на мінах. В результаті подій одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВК Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, напередодні ввечері в Охтирському районі автомобіль поліцейських підірвався на міні під час патрулювання території. В результаті вибуху двоє співробітників поліції отримали поранення.

Пізніше коли на місці події працювали вибухотехніки і слідчі, пролунав другий вибух. В результаті отримали поранення ще п'ятеро людей.

Одна людина загинула на місці.

Відзначимо, правоохоронці на території Охтирського району підірвалися на міні близько 21: 00.

Нагадаємо, 21 червня росіяни атакували село в Сумській області з дронов-камікадзе. В результаті постраждали чотири людини.

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