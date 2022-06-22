У Сумській області на міні підірвався поліцейський автомобіль, є постраждалі

Фото: поліцейські підірвалися на міні в Сумській області (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Сумській області сьогодні, 22 червня, на міні підірвався автомобіль з поліцейськими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Інцидент стався близько 21:00 на території Охтирського району. Правоохоронці патрулювали території, коли автомобіль наїхав на міну. В результаті інциденту постраждали двоє людей. Крім того, за даними Живицького, російські окупанти сьогодні активно били з артилерії та мінометів по території Сумської області, також знову скидали вибухівку з безпілотників. Прильоти було зафіксовано: в Білопільській громаді - пошкодили приміщення Атинського психоневрологічного інтернату, місцеву ферму, водонапірну башню;

в Глухівській громаді;

в Великописарівській громаді;

в Хотіньській громаді.