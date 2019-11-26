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У Києві вдруге за місяць затримали шахрая зі "зв'язками" у владі

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 18:34
У Києві вдруге за місяць затримали шахрая зі "зв'язками" у владі
Фото: затримання шахрая (kyiv.npu.gov.ua)

Шахраї пропонували за 1,5 млн євро посприяти в отриманні мандата нардепа

У Києві вдруге за місяць затримали шахрая, який пропонував за гроші нібито посприяти в отриманні посади на держслужбі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що в Києві викрили шахраїв, які пообіцяли за 1,5 млн євро сприяти в отриманні мандата народного депутата. Передача першого траншу мала відбутися на зустрічі з "клієнткою" в районі станції метро "Чернігівська", шахраїв затримали з 750 тис. євро.

Також повідомляється, що одного з них місяць тому затримували за аналогічний злочин.

"Чоловік, створивши уявлення про наявність у нього зв'язків у владних структурах, за 150 тис. доларів пообіцяв посприяти у призначенні на посаду голови однієї з РДА. Зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і визначив заставу близько 154 тис. гривень, який він заплатив і опинився на волі", - повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва Максим Асланов.

За даними поліція, шахраї запропонували "послуги" жінці, яка бере участь у конкурсі на заміщення посади на державній службі. Пропозиція викликала в неї сумніви, і вона звернулася до поліції.

Фото: затримання шахрая (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві затримали зловмисника, який за 150 тис. доларів продавав "зв'язки" в Офісі президента.

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