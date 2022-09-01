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У Сумській області підприємець "зливав" ФСБ дані про військових. СБУ затримала шпигуна

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Шостка, Четвер 01 вересня 2022 12:27
У Сумській області підприємець "зливав" ФСБ дані про військових. СБУ затримала шпигуна Фото: СБУ викрили агента ФСБ у Сумській області (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

"Законсервованого" російського агента викрили у Сумській області. Він передавав ФСБ дані про українських військових та прикордонні укріплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Ворожим шпигуном виявився підприємець з Шосткинського району. Чоловіка з проросійськими переконаннями завербували під час його робочої поїздки до Росії. "Розконсервували" агента після початку повномасштабного вторгнення.

Чоловік "зливав" ФСБ дані про дислокацію, переміщення та озброєння захисників. Він фотографував військові об'єкти та прикордонні укріплення, а потім передавав інформацію куратору через спеціально створені канали електронного зв'язку.

Російські спецслужби планували залучити агента для проведення диверсій. У помешканні чоловіка виявили мобільні телефони із доказами розвідувальної діяльності та понад 500 грамів вибухівки.

Затриманому оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Слідство триває.

Фото: СБУ викрила ворожого агента у Сумській області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ затримали банду злочинців, яка під час окупації Бучі перейшла на бік ворога.

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