Держава забезпечить бізнес усім необхідним для старту посівної, - Кубраков

Завдання уряду на сьогодні - забезпечити логістику посівної кампанії, надати необхідні техніку та запчастини, а також добрива і паливо. Попри складнощі, викликані війною, держава забезпечить аграріїв усім необхідним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова на зустрічі з українським аграрним бізнесом.

"Говорили про роботу транспортної системи в умовах війни та потреби українських аграріїв. Наразі посівна розпочалась у всіх частинах країни, де не ведуться активні бойові дії", - зазначив він.

За його словами, є деякі складнощі на окремих маршрутах, однак в цілому можемо говорити про те, що Україна здатна забезпечити бізнес усім необхідним для старту весняної посівної кампанії.

За словами Кубракова, Міністерство інфраструктури разом з Мінекономіки та МінАПК працює над тим, аби вирішити проблеми господарств із лізингодавцями та страховими компаніями.

Крім того, вирішується питання експорту, пов’язане із тим, що виходи України на міжнародні ринки звузились.

Замість заблокованих морських портів держава переорієнтовує експорт аграрної продукції на потужності залізниці. "Паралельно підвищуємо загальний рівень контейнеризації вантажної системи Укрзалізниці", - проінформував Кубраков.

Міністерство інфраструктури співпрацює також з неурядовими організаціями. Перша - World Central Kitchen - займається постачанням їжі у регіони, де спостерігається гуманітарна криза, надаючи постраждалим до 250 тисяч готових до вживання страв щодня. Друга - волонтерська ініціатива #ChefsForUkraine - вже зараз працює у 21 місті України.

"Ми домовились про те, що будемо максимально сприяти їх роботі, зокрема, у питанні логістики продовольства. Також координуватимемось з митницею для того, щоб ще більше пришвидшити процеси постачання гуманітарної допомоги в Україну", - зауважив Кубраков.