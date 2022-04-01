У Сумській області розпочнуть часткову посівну кампанію

У Сумській області хочуть почати посівну кампанію в районах, де немає небезпеки ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького .

"Важливе про посівну кампанію: попри все, на Сумщині плануємо починати посівну!

Там, де не стріляють - будемо сіяти", - написав він у Telegram.

Зараз аграрії та фермери займаються підготовкою грунт під посів ярих культур. Разом з тим є проблеми з паливом для техніки.

"Якщо насінням ще забезпечені більш-менш, то складнощі із придбанням та доставкою дизельного пального лишаються. Не все добре і з добривами. Працюємо", - зазначив чиновник.

Живицький також розповів про ситуацію з безпекою, і що російські окупанти можуть вести обстріли в деяких районах.

Так, існує небезпека для пересування дорогами в громадах Конотопського та північної частини Роменського районів.

"Війська ворога як і раніше активно рухаються в різних напрямках", - звернув увагу глава ОВА.