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У Сумській області розпочнуть часткову посівну кампанію

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Сумська область, П'ятниця 01 квітня 2022 03:36
У Сумській області розпочнуть часткову посівну кампанію Фото: посівну кампанію в Сумській області планують провести частково (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

У Сумській області хочуть почати посівну кампанію в районах, де немає небезпеки ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького.

"Важливе про посівну кампанію: попри все, на Сумщині плануємо починати посівну!
Там, де не стріляють - будемо сіяти", - написав він у Telegram.

Зараз аграрії та фермери займаються підготовкою грунт під посів ярих культур. Разом з тим є проблеми з паливом для техніки.

"Якщо насінням ще забезпечені більш-менш, то складнощі із придбанням та доставкою дизельного пального лишаються. Не все добре і з добривами. Працюємо", - зазначив чиновник.

Живицький також розповів про ситуацію з безпекою, і що російські окупанти можуть вести обстріли в деяких районах.

Так, існує небезпека для пересування дорогами в громадах Конотопського та північної частини Роменського районів.

"Війська ворога як і раніше активно рухаються в різних напрямках", - звернув увагу глава ОВА.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що держава забезпечить бізнес всім необхідним для старту посівної.

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