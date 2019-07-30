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Жінки становлять понад 70% жертв торгівлі людьми, - ОБСЄ

Новини » Суспільство    30.07.2019 - 15:01
Жінки становлять понад 70% жертв торгівлі людьми, - ОБСЄ
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Зазначимо, що торгівля людьми є третім (після торгівлі зброєю та наркотиками) за прибутковістю злочином

Понад 70% жертв торгівлі людьми становлять жінки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ).

Зазначається, що особливу увагу потрібно приділяти важкому становищу жінок та дівчат і потрібно активізувати зусилля для боротьбі з торгівлею.

"Торгівля людьми - це жахливий злочин. Зловмисникам ще ніколи не було так легко діяти, і водночас із ними ніколи не було так важко боротися. Щоб досягти реального прогресу в боротьбі з цим явищем, державам необхідний далекоглядний підхід, який включає співробітництво далеко за межами національних кордонів", - відзначила директор Управління ОБСЄ з питань демократичних інститутів та прав людини Інґіборг Солрун Ґісладоттір.

Нагадаємо, у Донецькій області у трудовому рабстві утримували 100 людей. Злочинне угрупування діяло під виглядом благодійної організації по усій Україні. Правоохоронцями були зафіксовані факти трудової експлуатації громадян у "реабілітаційних центрах", які діяли під вивіскою всеукраїнської благодійної організації. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, припинили функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми у Донецькій області. Було встановлено, що жителька Маріуполя налагодила нелегальний бізнес із відправлення жінок для роботи у сфері надання інтимних послуг в одній із країн Близького Сходу.

У Донецькій обл. у трудовому рабстві утримували 100 людей СБУ блокувала канал торгівлі людьми у Донецькій області
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