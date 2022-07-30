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У Харківській області на міні підірвався комбайн

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Україна, Субота 30 липня 2022 17:52
У Харківській області на міні підірвався комбайн Фото: У Харківській області на міні підірвався комбайн (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Ілона Свиридова

Під час роботи у полі у Харківській області на міні підірвався комбайн. Внаслідок цього водій отримав поранення, а комбайн і стерня загорілися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління ДСНС у Харківській області.

Сьогодні вдень до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що біля села Вільхівка на міні підірвався комбайн. На місці події рятувальники надали допомогу пораненому комбайнеру та почали гасити пожежу. Сапери перевірили навколишню територію, проте інших вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Нагадаємо, що нещодавно на міні підірвався комбайнер у Дніпропетровській області.

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