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Росія почала збори резервістів на Далекому Сході

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Москва, Вівторок 15 березня 2022 08:27
Росія почала збори резервістів на Далекому Сході Фото: Росія почала збори резервістів на Далекому Сході (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 15 березня в Росії почалися військові збори резервістів розпочалися Далекому Сході. Відмінною рисою яких є "запровадження в програму виконання вогневих завдань з допомогою мінометних комплексів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

Вказано, що навчання військовослужбовцями запасу, які уклали контракт на перебування в мобілізаційному людському резерві, проходитимуть з 15 по 17 березня.

"Резервістам належить виконати стрільби зі стрілецького озброєння, вивчити бойові можливості сучасного озброєння та бойової техніки, отримати основні навички, які будуть необхідні для організації та оборони об'єктів військового та державного призначення", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, резервісти проводитимуть навчання з управління колісною та броньованою гусеничною технікою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до російських військових. Він запропонував їм вибір - загинути або здатися в полон.

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