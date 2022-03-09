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В Сумах евакуація триватиме, але вивезти людей з інших міст області поки неможливо, - голова ОДА

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Сумська область, Середа 09 березня 2022 20:59
В Сумах евакуація триватиме, але вивезти людей з інших міст області поки неможливо, - голова ОДА Фото: Дмитро Живицький (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Світлана Мащенко

В місті Суми продовжується евакуація, але про вивезення людей з області домовитися не вдалося поки що.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дмитра Живицького, голову Сумської ОДА.

"Станом на сьогодні на міждержавному рівні нам не вдалося домовитися про евакуацію з інших населених пунктів Сумської області. Всі ці списки подані до переговорної групи і прямо зараз тривають переговори, щоб була можливість заявив Живицький.

За його словами, з Сум виїхало з 9 березня близько 10 тисяч приватних авто, в яких перебувало близько 40 тисяч осіб. Також було організовано 85 автобусів, в яких виїхало близько 4 тисяч людей.

Раніше ми писали, що до Львова прибув перший потяг з 900 людьми, яких евакуювали з Сум.

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