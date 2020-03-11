В Сумській обл. викрили розкрадання понад 1 млн гривень при будівництві футбольного поля

Шосткинська місцева прокуратура (Сумська область) викрила розкрадання 1,1 млн гривень з бюджету Дружбовского міської ради при будівництві футбольного поля з штучним покриттям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що директор одного з товариств з обмеженою відповідальністю в 2017 році уклав договір з міською радою Дружби Ямпільського району на будівництво футбольного поля. За це він отримав 1,1 млн гривень, при цьому виконані роботи не відповідають заявленим обсягам.

"Після завершення будівництва на підставі складених директором товариства актів виконаних робіт на його рахунок перераховано 1,1 млн грн. Однак, згідно з висновком комплексної судової будівельно-технічної і економічної експертиз, фактично виконані роботи не відповідають обсягам, зазначеним в офіційних документах, зокрема є завищеними за всіма пунктами, тому не підлягають прийняттю", - повідомили в ОГП.

Прокуратура повідомила про підозру директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю за ч. 2 ст. 366 ч. 5 ст. 191 КК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що керівництво Одеського припортового порту підозрюють в розкрадання понад 90 млн гривень. Також по даній справі підозра повідомили Ользі Ткаченко - колишньої помічниці та довіреної особи бізнесмена і колишнього нардепа Олександра Грановського.

Також повідомлялося, що посадових осіб Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підозрюють у розкраданні пально-мастильних матеріалів.