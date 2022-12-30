ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сегодня оккупанты нанесли почти 140 ударов по Сумской области, есть повреждения

Новина українською →
Сумская область, Пятница 30 декабря 2022 22:12
Сегодня оккупанты нанесли почти 140 ударов по Сумской области, есть повреждения Фото: сегодня оккупанты нанесли почти 140 ударов по Сумской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 декабря, оккупанты в очередной раз обстреляли приграничные с Россией территории Сумской области. Под атаку попали пять общин, в двух из которых есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По словам Живицкого, в течение дня со стороны российской границы было нанесено 139 ударов.

Шалыгинскую и Белопольскую общины оккупанты обстреляли из минометов. По Шалыгинской общине было зафиксировано 12 прилетов, по Белопольской - 10, однако взрывы повредили имущество психоневрологического интерната, а именно - мастерскую, комбайн и другой сельскохозяйственный инвентарь.

Эсманьскую общину российские военные обстреляли из стрелкового оружия, выпустив 20 пулеметных очередей.

Краснопольскую общину обстреливали из артиллерии, "Градов" и минометов. В общей сложности нанесли по общине 78 ударов. После этого оккупанты сбросили на территорию общины взрывчатку из беспилотника.

Трижды сегодня обстреливали Миропольскую общину, атаки велись из минометов и артиллерии, всего зафиксировано 18 "прилетов". В результате российского обстрела была повреждена гражданская инфраструктура, а именно - школа, детсад, клуб и котельная.

"Во всех случаях люди не пострадали. Верим в наших защитников и защитниц!", - добавил Живицкий.

Напомним, вчера, 29 декабря, оккупанты обстреляли Сумскую область, применив минометы, беспилотники и даже вертолет.

Ранее мы писали, что вчера силами противовоздушной обороны Украины была сбита вражеская ракета в Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Залужный обратился к украинцам: Мы не выбирали войну, но приняли бой
Залужный обратился к украинцам: Мы не выбирали войну, но приняли бой
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок