В Сумской области задержали агента РФ: какую информацию он собирал

Правоохранители задержали в Сумской области заместителя директора учебного заведения. Он "сливал" оккупантам локации ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности задержала еще одного российского информатора на севере Сумской области. Он передавал оккупантам разведданные о пунктах базирования и перемещения Сил обороны на территории, граничащей с Курской областью", - говорится в сообщении.
По данным киберспециалистов СБУ, фигурантом оказался заместитель директора одного из местных учебных заведений, который жил в прифронтовом поселке и ожидал захвата россиянами всего северо-восточного региона Украины, о чем писал в Telegram-каналах.
"Для сбора информации он объезжал приграничье под видом частных дел и скрыто фотографировал военные объекты, в частности запасные командные пункты украинских защитников", - добавили в СБУ.
В Сумской области задержали агента РФ (t.me/SBUkr)
Затем фигурант фиксировал соответствующие координаты и обобщал их в "отчете" для российского куратора.
"Служба безопасности задержала информатора и предотвратила "слив" актуальных сведений о дислокации и перемещении Сил обороны. Во время обыска у него изъят мобильный телефон, компьютер и флеш-накопители с доказательствами его преступлений", - отметили правоохранители.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении, злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.
Как сообщалось, СБУ задержала двух агентов РФ, которые планировали теракты в Днепропетровской области. В частности подрыв авто ВСУ.
До этого правоохранители задержали в Одессе агента ФСБ РФ. Он шпионил за кораблями, которые обороняют акваторию Украины в Черном море.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.