В Сумской области ночью заметили два "шахеда": один удалось сбить

Поздним вечером во вторник, 7 марта, в Сумской области зафиксированы пролеты двух "шахедов". Один удалось сбить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
Так, вчера около 22.00 силами обороны Сумской области на севере области были зафиксированы пролеты 2 вражеских БПЛА типа "Шахед".
"Один из которых был сбит", - говорится в сообщении.
Напомним, что во вторник, 7 марта, российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 6 марта, российские войска обстреляли пять общин в Сумской области. В результате обстрелов есть разрушение.
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