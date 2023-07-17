RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области в результате обстрела погибли два человека

Фото: российские захватчики атаковали пожарную часть в Сумской области (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В результате обстрела Белополья Сумской области погибли два человека. Еще десять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что российские оккупанты ударили по центру города из артиллерии.

"В полдень, когда жители Белополья отдыхали в парке в центре города, обедали, общались, враг ударил по ним из артиллерии. Обстрелом уничтожено админпомещение, погибли люди - две местные жительницы", - заявил он.

В результате обстрела десять человек травмированы, есть тяжелораненые. Врачи борются за их жизнь.

Кроме того, российские захватчики атаковали пожарную часть в Сумской области.

Сейчас известно о шести пострадавших сотрудниках ГСЧС. Все они госпитализированы.

Фото: российские захватчики атаковали пожарную часть в Сумской области (Facebook)

Ситуация в Сумской области

Российские оккупанты постоянно обстреливают приграничья Сумской области.

Так, сегодня россияне атаковали Белополье. Из-за атаки разрушений подверглось административное помещение.

В связи с этим в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-км приграничной зоны в Россию.

Лишь вчера оккупанты в очередной раз обстреляли приграничья Сумской области, один человек получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины