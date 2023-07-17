В Сумской области в результате обстрела погибли два человека

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что российские оккупанты ударили по центру города из артиллерии.

"В полдень, когда жители Белополья отдыхали в парке в центре города, обедали, общались, враг ударил по ним из артиллерии. Обстрелом уничтожено админпомещение, погибли люди - две местные жительницы", - заявил он.

В результате обстрела десять человек травмированы, есть тяжелораненые. Врачи борются за их жизнь.

Кроме того, российские захватчики атаковали пожарную часть в Сумской области.

Сейчас известно о шести пострадавших сотрудниках ГСЧС. Все они госпитализированы.

Фото: российские захватчики атаковали пожарную часть в Сумской области (Facebook)

Ситуация в Сумской области

Российские оккупанты постоянно обстреливают приграничья Сумской области.

Так, сегодня россияне атаковали Белополье. Из-за атаки разрушений подверглось административное помещение.

В связи с этим в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-км приграничной зоны в Россию.

Лишь вчера оккупанты в очередной раз обстреляли приграничья Сумской области, один человек получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.