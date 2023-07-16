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Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области, есть пострадавший

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Воскресенье 16 июля 2023 22:14
Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области, есть пострадавший Фото: Войска РФ обстреляли пограничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Приграничье Сумской области подверглось очередной российской атаке. В результате обстрелов получил ранения один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья. Всего зафиксировано 126 взрывов.

Россияне из гранатомета (АГС) обстреляли территорию Середино-Будской громады, в результате чего одно гражданское лицо получило травму (открытая рана нижней конечности, медицинская помощь оказана без госпитализации). Кроме того, во время обстрела повреждены два домохозяйства: окна, газовая труба, гараж и автомобиль.

Оккупанты с вертолета осуществлены пуски НАР по территории Белопольской громады. Информация о пострадавших и разрушениях объектов инфраструктуры уточняется. Также россияне осуществили минометный обстрел.

Кроме того, войска РФ били по Путивльской громаде из минометов и артиллерии, как и по Юнаковской громаде.

Под минометным огнем также были Великописаревская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Краснопольская громады.

Между этого оккупанты били из артиллерии по Эсманской громаде.

Ситуация в Сумской области

В последнее время россияне усилили обстрелы приграничья Сумской области. Например, 13 июля оккупанты били из минометов по Ахтырскому району, погиб один человек.

Поэтому в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны с Россией.

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