В Сумской области в результате обстрелов погибли три человека

Обновлено 16:28

АО "Сумыоблэнерго" сообщило, что трое энергетиков погибли от вражеской атаки беспилотников.

"Сегодня около полудня в Юнаковской общине в результате обстрелов погибли три гражданских лица", - говорится в сообщении.

В Сумской ОВ объяснили, что обстоятельства гибели людей выясняются. В Министерстве энергетики Украины заявили, что во время осмотра воздушной линии 35 кВ "Юнаковка - Великая Рыбица" погибли три работника АО "Сумыоблэнерго".

Юнаковская громада регулярно страдает от российских обстрелов, ибо она находится достаточно близко к границе с РФ.