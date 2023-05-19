В Сумской области в результате обстрелов погибли три человека

В пятницу, 19 мая, в результате обстрела территории Сумской области погибли три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
Обновлено 16:28
АО "Сумыоблэнерго" сообщило, что трое энергетиков погибли от вражеской атаки беспилотников.
"Сегодня около полудня в Юнаковской общине в результате обстрелов погибли три гражданских лица", - говорится в сообщении.
В Сумской ОВ объяснили, что обстоятельства гибели людей выясняются. В Министерстве энергетики Украины заявили, что во время осмотра воздушной линии 35 кВ "Юнаковка - Великая Рыбица" погибли три работника АО "Сумыоблэнерго".
Юнаковская громада регулярно страдает от российских обстрелов, ибо она находится достаточно близко к границе с РФ.
Напомним, что вчера приграничье Сумской области снова оказалась под обстрелами российских войск. За сутки российские оккупанты нанесли удары по шести общинам региона.
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что российские оккупанты за последний месяц увеличили обстрелы Харьковской, Черниговской и Сумской областей. Она считает, что таким образом они пытаются держать в напряжении украинских военных и не допустить их опрокидывания на другие направления.
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